Yoshifumi TakemotoTetsushi Kajimoto［東京３０日ロイター］ - 経済産業省が３０日発表した８月鉱工業生産指数速報は前月比３．３％低下となり、２か月ぶりのマイナスとなった。ロイターの事前予測調査では同０．９％低下の予想だった。台風の影響、自動車や半導体製造装置の減産が下押しした。エコノミストからは、７−９月期は鉱工業生産の減産を見込む声が聞かれる。１０月以降先行きは半導体を中心に回復するとの見方が