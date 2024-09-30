紫式部の兄弟姉妹には、藤原為時長女(実名不詳)・藤原惟規・藤原為時三女(実名不詳)が知られています(紫式部は次女)。ほか異母兄弟姉妹がいますが、今回は割愛しましょう。※あわせて読みたい：大河ドラマ「光る君へ」では割愛…幼い頃から母親代わりだった紫式部（まひろ）の姉とは？実はかなり高い教養があった紫式部の弟・藤原惟規。詠んだ和歌に見える彼の才能【光る君へ】長女は為時が越前へ赴任する前に亡くなっていますが、