経済産業省が３０日に発表した８月の鉱工業生産指数（２０２０年＝１００、季節調整済み）の速報値は９９・７と、前月から３・３％下がった。台風の影響で工場の稼働が停止した普通乗用車の生産減などが響き、２か月ぶりに低下した。全１５業種のうち、１２業種で低下した。自動車は１０・６％の減少。台風１０号の影響で完成車メーカーの生産ラインや関連部品工場が停止した。鉄鋼やセメント、紙類も台風の影響で生産を減らし