東京・国分寺市の住宅に複数の男らが押し入り、住人の女性にけがをさせ粘着テープで縛るなどして逃走しました。【映像】上空から見た事件現場の様子午前4時ごろ、国分寺市西恋ヶ窪の住宅に複数の男らが押し入り、ここに1人で住む60代の女性をハンマーのようなもので殴ったうえ、粘着テープで体を縛り逃走しました。女性は搬送されましたが命に別状はありません。捜査関係者によりますと、女性は2階で寝ていて物音がしたので