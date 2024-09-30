橋本環奈（25）がヒロイン米田結を演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）が30日、スタートした。（※以下ネタばれあります）冒頭では、チェック柄のの制服のスカートを“ミニ丈”に巻き上げるおしゃれも試しながら、念入りに着替えをする場面からスタート。白シャツに紺ブレを来た後、笑顔でおむすびを食べて通学する場面から物語が始まった。SNSでは「＃朝ドラおむすび」がトレンド1位、「橋本環奈」「主題歌B