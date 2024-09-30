9月28日、乃木坂46・梅澤美波がInstagramを更新した。【写真】井上和＆久保史緒里との仲良し密着SHOT公開梅澤は、自身のInstagramアカウントにて、「DARS新CM、放映中です」「今年もDARSのアンバサダーを努めさせていただいております。」「3年目！みんな大好きDARS！」と綴ると、花束を抱えた笑顔の写真や、メンバーの井上和、久保史緒里とそれぞれ撮影した密着2SHOTを公開。この投稿に対して、SNSでは、「梅ちゃんイケメンすぎん