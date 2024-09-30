【デンバー時事】米大リーグは２９日、各地で行われ、ドジャースの大谷はレギュラーシーズン最終戦のロッキーズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、４打数１安打１盗塁だった。今季は「５４本塁打、５９盗塁」で終了。打率は３割１分でナ・リーグトップに立てなかったが、５４本塁打と１３０打点の２冠は確実な状況。ドジャースは２―１で逆転勝ちした。カブスの鈴木はレッズ戦に３番ＤＨで出て４打数１安打。タイガースの前田