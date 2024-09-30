テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が３０日、生放送された。番組ではゲスト解説者として元大リーガーでプロ野球楽天の前監督・石井一久シニアディレクター（ＳＤ）を迎え、この日にドジャース・大谷翔平投手（３９）がレギュラーシーズンを終え、「５４本塁打＆５９盗塁」を記録したことなどを特集した。石井氏は「投手としてはリハビリに専念し、キャンプから走塁練習に力を入れてきた。大谷