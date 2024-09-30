自民党の石破総裁は10月1日発足する自らの内閣の閣僚として、総務相に村上誠一郎衆議院議員、文部科学相に阿部俊子衆議院議員、経済再生担当相に赤沢亮正衆議院議員、地方創生・万博担当相に伊東良孝衆議院議員を起用することを固めました。