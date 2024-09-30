本日9月30日より、連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合ほか）がスタートした。このドラマは、豊かな食材の宝庫、福岡県は糸島で暮らす主人公・結（橋本環奈）が、さまざまな出会いを経て「人の役に立つ喜び」に目覚め、栄養士を目指す物語。【写真】『おむすび』に欠かせない、米田家の食事シーン「美味しいもん食べたら、悲しいことちょっとは忘れられるけん」本日放送された第1回で結が、大事な帽子を海に落としてしまい泣いて