前田純は6回3安打無失点でプロ初登板初先発を初勝利で飾った■ソフトバンク 6ー2 日本ハム（29日・エスコンフィールド）日本ハムは29日、エスコンフィールドで行われたソフトバンク戦に2-6で敗れた。プロ初登板初先発の前田純投手の前に、6回まで散発3安打で二塁すら踏めず、5三振を喫した。初勝利を献上した八木裕打撃コーチは「直球の回転数が、スピード感のわりにノビがある。変化球はチェンジアップ、カーブがかなり遅くて、