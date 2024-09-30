［北京２９日ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）は２９日、既存住宅ローンの金利を１０月３１日までに引き下げるよう銀行各行に指示すると発表した。景気減速に伴い低迷する同国の不動産市場を下支えする包括的な政策の一環。人民銀の声明によると、商業銀行は既存住宅ローンの金利を銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）より３０ベーシスポイント（ｂｐ）以上低い水準に引き下げ