ドジャース・大谷翔平投手（３０）は２９日（日本時間３０日）に敵地デンバーで今季のレギュラーシーズン最終戦となるロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、８回に右前打を放ち、４打数１安打、１盗塁だった。打率でパドレスのアラエスを上回ることができず、３冠王は逃したがで５４本塁打、１３０打点でリーグ２冠は確定。日本選手最多を更新する５９盗塁をマークし、「５４―５９」は大谷以外破ることはできない不滅の