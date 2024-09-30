◆米大リーグヤンキース６―４パイレーツ（２９日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースが２９日（日本時間３０日）本拠でパイレーツとレギュラーシーズン最終戦を行い、６−４で勝利した。Ａ・ジャッジ外野手とＪ・ソト外野手はともに欠場した。ジャッジが５８発、ソトが４１発で合計９９本。どちらかが本塁打を打てば、ＭＬＢ史上６組目の「１００発デュオ」誕生のチャンスだったが、コンディシ