東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値158.79高値163.49安値158.57 166.92ハイブレイク 165.20抵抗2 162.00抵抗1 160.28ピボット 157.08支持1 155.36支持2 152.16ローブレイク ポンド円 終値190.19高値195.97安値190.02 200.05ハイブレイク 198.01抵抗2 194.10抵抗1 192.06ピボット 188.15支持1 186.11支持2 182.20ロ&#1254