東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.31高値8.50安値8.29 8.65ハイブレイク 8.58抵抗2 8.44抵抗1 8.37ピボット 8.23支持1 8.16支持2 8.02ローブレイク シンガポールドル円 終値111.03高値113.90安値110.96 115.91ハイブレイク 114.90抵抗2 112.97抵抗1 111.96ピボット 110.03支持1 109.02支持2 107.09ローブレイ