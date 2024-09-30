東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6903高値0.6937安値0.6868 0.7006ハイブレイク 0.6972抵抗2 0.6937抵抗1 0.6903ピボット 0.6868支持1 0.6834支持2 0.6799ローブレイク キーウィドル 終値0.6342高値0.6367安値0.6296 0.6445ハイブレイク 0.6406抵抗2 0.6374抵抗1 0.6335ピボット 0.6303支持1 0.6264