円全面安、前週末の円急騰受け石破氏が火消しに走ったか、日銀利上げに慎重姿勢示す 先週末の石破氏の発言を受け円が全面安、ドル円は142.80円台まで上昇している。ただ、日経平均が急落して始まる可能性があり、株安を受けリスク回避の動きが広がる可能性がある。 先週末、テレビ番組に出演した自民党の石破新総裁は、デフレから脱却できたと断言できない状況の中、金融政策について政府があれこれ言うことではない。今の金