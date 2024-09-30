政府は、ロシアや中国が進出を強める北極圏について、「法の支配」に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化を図る方針だ。海洋国家・日本の強みを生かし、欧米など北極圏諸国と連携を深め、資源探査や航路開拓をにらんだ北極外交に力を入れる。上川陽子外相は時事通信のインタビューで、北極海について「法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序の維持・発展の確保を重視する」と表明。軍事連携を強める中ロの動向を注視し