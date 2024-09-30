[9.29 プレミアリーグ第6節 マンチェスター・U 0-3 トッテナム]プレミアリーグは29日に第6節を行ない、トッテナムをホームに迎えたマンチェスター・ユナイテッドが0-3の完封負けを喫した。早くも今季リーグ戦3敗目を喫し、12位と低迷している。開始早々の前半3分に試合を動かしたのはアウェーのトッテナムだった。自陣でボールを奪取したDFミッキー・ファン・デ・フェンがドリブルを開始。スピードに乗って相手PA内左まで運ぶ