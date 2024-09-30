・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８３２０．７６（＋３５．８５） ・ドイツ・ＤＡＸ １９４７３．６３（＋２３５．２７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７７９１．７９（＋４９．７０） ・ロシア・ＲＴＳ ９７１．２９（＋６．６５） 出所：MINKABU PRESS