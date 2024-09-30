・ＮＹダウ４２３１３．００（＋１３７．８９） 高値４２６２８．３２ 安値４２２２７．９５ ・Ｓ＆Ｐ５００５７３８．１７（－７．２０） ・ナスダック総合指数１８１１９．５９０（－７０．７０１） 出所：MINKABU PRESS