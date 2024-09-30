・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６８．１８ドル（＋０．５１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２６６８．１ドル（－２６．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３１５１．９セント（－５２．２セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８０．００セント（－４．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１８