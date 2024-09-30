■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3962) チェンジＨＤ 東証プライム (9509) 北海電 東証プライム (1357) 日経Ｄインバ 東証ETF (5290) ベルテクス 東証スタンダード (7856) 萩原工業 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6899) ＡＳＴＩ 東証スタンダード (7201) 日産自 東証プライム (4528