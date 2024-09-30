大阪12月限ナイトセッション 日経225先物37440-2410 （-6.04％） TOPIX先物2606.0-140.0 （-5.09％） シカゴ日経平均先物37450-2400 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 26日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。8月の米個人消費支出（PCE）は、食品とエネルギーを除くPCEコア価格指数が前月比0.1％上昇だった。前月（0.2％上昇）から縮小し市場予想（0.