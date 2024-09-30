日本電解 [東証Ｇ] が9月30日朝(08:30)に業績修正を発表。25年3月期の連結最終損益を従来予想の12億円の赤字→18.3億円の赤字(前期は8.7億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結経常損益は従来予想の11億円の赤字→9.6億円の赤字(前期は12.8億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュー