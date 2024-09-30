結婚する上で、相手の本性を見極めることは極めて重要です。今回は、日常生活のなかで徐々に現れる、結婚に不向きな男性の言動を紹介します。即決で結婚を切り出す出会って間もないのに結婚を急ぐ男性には注意が必要です。お互いを理解するには時間がかかるもの。急ぎ足で結婚を進めようとするのは、後々トラブルの元になる可能性があります。自己中心的な行動自分の話ばかりして、相手の意見や感情を無視するような自己中心的な行