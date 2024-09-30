B’zの書き下ろし新曲「イルミネーション」が、本日9月30日(月)より放送開始のNHK連続テレビ小説『おむすび』主題歌として初オンエアとなった。同楽曲が10月7日(月)より配信リリースされることが決定した。◆B'z 画像朝ドラ『おむすび』は、平成元年生まれのヒロインが、栄養士として、激動の平成・令和を思いきり楽しく、時に悩みながらもパワフルに突き進む“平成青春グラフティ”。ストーリーの時代背景と同じく、平成から現在