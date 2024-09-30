■MLBロッキーズ 1−2 ドジャース（日本時間30日コロラド州デンバー、クアーズ・フィールド）ドジャースの大谷翔平（30）が敵地でのロッキーズ戦、シーズン最終戦に「1番・DH」で出場し、4打数1安打1盗塁で打率は.310。大谷は2024年シーズンは“54-59”で終了となった。首位打者はパドレスのL.アラエス（27）に届かなかったが、本塁打・打点の二冠王はほぼ確実。そして、メジャー26人目、DHでは史上初の「3割・30本塁打・30盗