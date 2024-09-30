アニメ映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』より、予告編とメインビジュアルが解禁。併せて、相葉雅紀と大塚明夫のアフレコ写真も到着した。【動画】相葉雅紀が声を務めるメニメニアイズカンパニーのCEOがAIモルカーの誕生を高らかに告げる声で幕を開ける予告編本作は、モルモットが車になった世界でモルカーたちが繰り広げる、癒しあり、友情あり、冒険あり、ハチャメチャアクションありのストップモーションアニメ