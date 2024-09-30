Snow Manの渡辺翔太が出演するリベルタのハミガキ「デンティス」の新Web CM秋冬Ver.が、本日9月30日公開された。【動画】彼女目線で展開されるストーリーにドキドキ！渡辺翔太出演「デンティス」新CMブランドアンバサダーに渡辺を迎えての第2弾となる今回のCMでは、第1弾に引き続き、おやすみ前のハミガキで目覚めてすぐキスできるような、パートナーとのしあわせな朝を演出。秋冬Ver.では二人の距離感が変化しており、一緒