大谷のMLB7年目レギュラーシーズン終了米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地でロッキーズとの今季レギュラーシーズン最終戦に「1番・DH」で臨み、4打数1安打1盗塁だった。2-1の勝利で終了。移籍1年目は打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁といずれもキャリアハイ。三冠王を逃したが、自身初の2冠は確実だ。試合後、同僚たちもスーパースターの大偉業に敬意を込めた。大谷は3打席凡退で迎えた8回