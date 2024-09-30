高層ビルがぎっしりと建ち並ぶ香港で珍しい「ウォータースパウト」現象が発生した。２８日（現地時間）、香港天文台（ＨＫＯ）と現地メディアの報道などによると、この日の午後１２時３０分ごろ、ビクトリア港で約２分間にわたりウォータースパウトが観測された。ビクトリア港は香港の九竜半島と香港島の間に位置する港で、世界３大天然港の一つであり、世界３大夜景で有名な香港を代表する観光名所だ。同日発生した「ウォータース