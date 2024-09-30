来月１日の建軍第７６周年国軍の日記念式で「世界最強バンカーバスター」に挙げられる地対地ミサイル「玄武（ヒョンム）５」が初めて登場する予定だ。１日に京畿道城南市（ソンナムシ）ソウル空港記念行事とソウル光化門（クァンファムン）−崇礼門（スンネムン）一帯で進行される市街パレードがその舞台だ。玄武５は弾頭重量が８、９トンに達し、通常兵器でありながらも戦術核兵器級の破壊力を持つ武器に挙げられる。陸軍の地対地