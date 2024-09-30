NHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜金曜午前8時）の第1話が30日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣が朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、平成16年、福岡県糸島で農業を営む父聖人（北村有起哉）、母愛子（麻生久美子）、祖父の永吉（松平健）、祖母の佳代（宮崎美子）と暮らす米田結（橋本環奈）は、高校に入学した。ポニーテールに制服姿で自転車に乗って登校。結は幼なじみの陽太（菅生新樹）やクラ