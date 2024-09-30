モナコは28日にホームで行われたリーグアン第6節モンペリエ戦に2-1で勝利した。この日はモナコにとってクラブ創設100周年の記念試合だったが、日本代表FW南野拓実はベンチ外となり、スタンドから試合を見守った。クラブによれば、アディ・ヒュッター監督は、南野の欠場について詳しく説明してくれと言われるとこう説明していたそう。「チームには彼らを守らなければいけないと説明した。ザグレブ、レンヌと重要な試合が続くからね