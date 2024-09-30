得点を決めるキールの町野修斗＝29日、キール（ゲッティ＝共同）サッカーのドイツ1部リーグで29日、キールの町野修斗はホームのアイントラハト・フランクフルト戦で2ゴールを挙げ、今季リーグ通算4得点とした。0―1の前半30分にPKを決め、1―2の後半5分にCKのこぼれ球を蹴り込んだ。後半33分に退き、試合は2―4で敗れた。（共同）