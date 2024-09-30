[２９日 ロイター] - ホワイトハウスのカービー大統領補佐官は２９日、イスラエルは、レバノンのイスラム教シーア派民兵組織ヒズボラやイランとの全面戦争によってレバノン北部の人々を安全に家に帰らせることはできないと述べた。イスラエルは２９日、レバノンへの攻撃を続けヒズボラへの圧力を強めた。イスラエルは、北部地域をヒズボラのロケット弾攻撃から守り、何千人もの避難民が帰れるようにすることを目的としている。