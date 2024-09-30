日本の平均年収はいくらでしょうか。本記事では日本の平均年収をいろいろな角度から見ていくことを通して、年収がアップするポイントについて解説していきます。 日本の平均年収はいくら？ 国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、日本で1年を通じて勤務した給与所得者1人当たりの平均年収は457万6000円です。ただし、これは正社員（正職員）・正職員以外（非正規雇用者等）も含んだ年収です。なお、正社員が