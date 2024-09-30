今季の全試合を終えたロハス・ジュニアKBOのKTウィズに所属するメル・ロハス・ジュニア外野手は、今季は全144試合に出場して打率.329、32本塁打112打点、OPS.989の好成績を残した。阪神では好成績を残せずも、かつて活躍した韓国に戻り、チームに欠かせない存在となっている。ロハス・ジュニアはパイレーツとブレーブスのマイナーでプレーし、2017年から韓国球界へ。4年間在籍したKTでは通算511試合で打率.321、132本塁打、409