【モデルプレス＝2024/09/30】9月30日から放送スタートする2024年度後期連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の制作統括を担当する宇佐川隆史氏にインタビュー。Vol.3では、ヒロインの水落ちについて語った。【写真】橋本環奈の制服姿が眩しい◆橋本環奈ヒロイン連続テレビ小説「おむすび」朝ドラ第111作目となる本作は、オリジナル作品で、平成時代の福岡、神戸、大阪を舞台に、平成のギャル・米田結