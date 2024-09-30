趣里が主演を務めるドラマ『モンスター』（カンテレ・フジテレビ系）が、10月14日（月）より放送される。今回第1話に萩原利久、美波、藤吉夏鈴（櫻坂46）の出演が決定した。【関連写真】神波亮子（趣里）、ほか『モンスター』場面カット【2点】今作は、“常識”にとらわれず、“感情を排除”して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士・神波亮子（かんなみ・りょうこ）が、時に法が追いついていない令和ならではのさまざま