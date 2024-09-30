インフルエンサーのすーぱー柿のたね。が29日（日）、ボディライン際立つ私服ショットを公開した。【別カット3点】美ボディきわだつ私服姿のすーぱー柿のたね。インスタグラマー、モデルとして活動する一方で、メンズ服ブランド「3AM」のプロデューサーも務めるすーぱー柿のたね。すーぱー柿のたね。は29日、「やっと好きな長さになってきた。」と自身のInstagramを更新。スーパーロングのポニーテルヘアを披露した私服ショットを