Koki,が主演を務める映画『女神降臨』が、2025年3月20日（木）／5月1日（木）に二部作連続で公開されることが決定した。【写真】谷川麗奈、神田俊、五十嵐悠キャラクタービジュアル【2点】2018年から「LINEマンガ」で連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得、さらに2021年間ランキング（女性編）第1位に輝いた、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』（yaongyi著）。フルカラー＆縦型スクロールというWebtoonの特性を生