グラビアアイドルの似鳥沙也加が27日(金)、バストの形がくっきり…ズーム必至の水着姿を公開した。【別カット1点】彼女感もただよう、似鳥沙也加のベッドの上でのランジェリーショット100万人を超えるフォロワー数を誇り、“インスタグラビア”の先駆者として絶大な人気を誇る似鳥沙也加。似鳥は27日「【お知らせ】！！本日、9月27日『Semicolon （セミコロン）』発売です。2nd写真集Colonに載っていない、オールアザー版の電子写