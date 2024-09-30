今、異例の快進撃を続けている昆虫学者がいる。アフリカの砂漠の中でバッタの研究に邁進する姿が、多くの人々の共感を得ているのだ。その戦いの日々を綴ったのが、長年にわたり食料危機の原因となるサバクトビバッタ大発生の対策のため、アフリカでフィールド研究を続ける昆虫学者の前野ウルド浩太郎氏の『バッタを倒すぜ アフリカで』。『孤独なバッタが群れるとき』『バッタを倒しにアフリカへ』に続く本作で、シリーズ累計33万