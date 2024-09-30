女優の黒木メイサが２９日に自身のＳＮＳを更新。シックなドレス姿を披露した。この日、インスタグラムで「渋谷パルコで開催中のＴｏｒｙＢｕｒｃｈＡＮＩＭＡＬＨＯＵＳＥのポップアップに遊びに行ってきた」と、ファッションブランド「トリーバーチ」のポップアップストアを訪れたことを明かした黒木。ラメが散りばめられた黒のノースリーブドレスに赤のハイヒール、猫の顔がプリントされたハンドバッグを合わせた姿を