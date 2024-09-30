NHKのラジオ国際放送などの中国語ニュースで、中国籍の外部スタッフによる不適切な発言が問題視されたことを受け、9月10日に引責辞任した国際放送担当の傍田（そばた）賢治前理事。『毎日新聞』は9月26日、その傍田氏が辞任からわずか1週間後に、NHKにプロデューサー職で再雇用されていたことを報じた。毎日新聞が記事の見出しで“偽装辞任”と断じたNHK人事に、波紋が広がっている--。【前後編の前編】【写真】傍田氏が社員向け