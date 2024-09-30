現在放送中の橋本環奈さん主演・連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第1週「おむすびとギャル」の第2回が10月1日に放送予定です。【写真】父・聖人と祖父・永吉の口げんかが始まってしまい…＊以下10月1日放送回のネタバレを含みます。朝ドラ通算111作目となる『おむすび』は、橋本環奈さん演じる平成元年生まれのヒロイン・米田結が、栄養士として、人の心と未来を結んでいく「平成青春グラフィティ