9月30日スタートのNHK連続テレビ小説『おむすび』。「食」と「結び」をテーマに、栄養士を目指す主人公・米田結が時代をまい進する様を描く。そして、ここにもひとり、時代に翻弄されつつも自らのおむすび道を突き進んだ女性がいた。2023年2月に取材した東京・大塚の超人気おむすび専門店「ぼんご」の店主・右近由美子さんの生き様を改めて振り返ってみよう。 【写真で見る】最大6時間待ちで提供されるおにぎりができ